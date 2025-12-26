Deportes Iquique informó éxodo masivo de cara a la temporada 2026

Deportes Iquique comenzó a mover sus piezas de manera drástica pensando en el próximo año. A través de sus redes sociales, el club nortino oficializó la salida de 12 futbolistas que finalizaron su vínculo y no continuarán en la institución para la campaña 2026.

La lista de bajas incluye a figuras de renombre en el medio local. Entre los que dejan el Tierra de Campeones se encuentran el defensor Luis Casanova, el volante César Fuentes y el delantero Javier Parraguez.

A ellos se suman el arquero Leandro Requena, los laterales Juan Pablo Gómez y Marcelo Jorquera, además de Carlos Rodríguez, Salvador Sánchez, Marcos Gómez, Misael Dávila, Rubén Farfán y Matías Moya.

"Agradecemos el trabajo realizado durante su paso por la institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales", expresó el club en su comunicado, marcando el fin de un ciclo para gran parte de la plantilla que afrontó el 2025.

Incertidumbre por la categoría

Esta "poda" masiva se da en un contexto particular para la institución. Si bien Deportes Iquique finalizó penúltimo en el Campeonato Nacional, lo que decretó su descenso deportivo, el futuro del club aún se debate en los escritorios.

La dirigencia celeste, en conjunto con Unión Española, presentó un reclamo reglamentario ante la ANFP argumentando una contradicción entre las bases del torneo y el reglamento general, buscando anular la pérdida de categoría. Mientras se espera esa resolución administrativa, el club ya dio el primer paso para renovar su cara deportiva.

Entre las altas para el próximo año están Isaac Díaz, Simón Contreras, Franco Ledesma, Joaquín Pereyra y Jorge Ayala. Además, renovaron al goleador histórico Alvaro Ramos.

Iquique también informó la salida del histórico Hans Salinas: