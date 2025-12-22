El zaguero argentino Franco Ledesma regresó a Deportes Iquique

El zaguero central Franco Ledesma regresó a Deportes Iquique tras un año en San Marcos de Arica, convirtiéndose así en uno de los refuerzos de los "Dragones Celestes" de cara a su próxima temporada en la Primera B.

El argentino de 33 años vuelve al equipo del Tierra de Campeones luego de que este no se pudo mantener en la Primera División. Deportes Iquique descendió al quedar penúltimo en la tabla de posiciones con tan solo 24 puntos en 30 partidos jugados.

La escuadra nortina intenta zafar del descenso, junto con Unión Española, por medio de un resquicio normativo presente en el Reglamento de la ANFP, artículo 90, el cual expresa que "finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores".

De momento, ambos clubes esperan respuesta.

Ledesma formó parte del plantel de Deportes Iquique que logró subir a la Primera División en el 2023. Desde el club esperan que aporte liderazgo y solidez defensiva en la próxima temporada 2026.