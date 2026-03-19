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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Iquique

Sufre Deportes Iquique: Edson Puch será operado por delicada lesión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador presentó una severa dolencia en su tobillo derecho.

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Deportes Iquique informó que su capitán, Edson Puch, sufrió una lesión por la que deberá ser operado, ante lo que estará al menos dos meses fuera de las canchas.

El jugador de 39 años presentó una lesión condral en su tobillo derecho, la cual requiere una intervención quirúrgica que se realizará en los próximos días en Santiago por un médico especialista, según informó el conjunto nortino a través de sus redes sociales.

Asimismo, señalaron que el tiempo de recuperación estará sujeto a la evolución del jugador una vez realizada la cirugía.

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