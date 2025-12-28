Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Deportes Limache oficializó a Yerko González como su sexto refuerzo para 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante arriba al elenco "tomatero" tras ser una de las piezas fijas en Unión San Felipe.

Deportes Limache se sigue moviendo en el mercado de pases de cara a la temporada y, tras la reciente llegada de César Fuentes, el cuadro de la Región de Valparaíso anunció este domingo a su sexta incorporación.

Se trata del volante Yerko González, quien viene de jugar en la Liga de Ascenso con Unión San Felipe. Durante el 2025, el mediocampista de 24 años disputó un total de 33 partidos, aportando con 2 asistencias.

Formado en las divisiones inferiores de O'Higgins de Rancagua, el mediocampista de 24 años suma así una nueva experiencia tras un paso por Louletano de Portugal y una reciente estadía en Primera División con Deportes Copiapó, durante 2024.

Con su fichaje, Limache ya suma seis nombres contando al propio Fuentes, Gonzalo Sosa, Facundo Marín, Joaquín Montecinos y Ramón Martínez.

