Deportes Limache presentó a Flavio Moya como su nuevo refuerzo

Deportes Limache presentó a través de sus redes sociales a Flavio Moya como su nuevo refuerzo durante este viernes, siendo su décimotercera incorporación para esta temporada.

El formado en Universidad de Chile, viene de disputar 13 encuentros con la camiseta de los azules durante la temporada 2025, en donde convirtió un tanto. Además registra un paso en Ñublense.

También presentaron al defensor Benjamín Molina, que llega desde el equipo en el que se formó O'Higgins de Rancagua, donde disputó seis encuentros con el primer equipo.

Moya y Molina se unen a los nombres ya anunciados de Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Facundo Marín, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Yerko González, Marcelo Flores, Claudio González, Jean Meneses, Marcos Arturia y Axel Alfonzo.