Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.7°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Deportes Limache presentó a Flavio Moya como su nuevo refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El formado en Universidad de Chile se convirtió en la décimotercera incorporación.

Deportes Limache presentó a Flavio Moya como su nuevo refuerzo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Limache presentó a través de sus redes sociales a Flavio Moya como su nuevo refuerzo durante este viernes, siendo su décimotercera incorporación para esta temporada.

El formado en Universidad de Chile, viene de disputar 13 encuentros con la camiseta de los azules durante la temporada 2025, en donde convirtió un tanto. Además registra un paso en Ñublense.

También presentaron al defensor Benjamín Molina, que llega desde el equipo en el que se formó O'Higgins de Rancagua, donde disputó seis encuentros con el primer equipo.

Moya y Molina se unen a los nombres ya anunciados de Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Facundo Marín, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Yerko González, Marcelo Flores, Claudio González, Jean Meneses, Marcos Arturia y Axel Alfonzo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada