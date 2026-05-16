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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Deportes Limache sacó ronchas con "termeo" contra la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro rojinegro generó enojo "cruzado" en vísperas de su duelo en Quillota y tuvo que borrar la publicación.

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Este sábado Deportes Limache y Universidad Católica protagonizarán un duelo importante por la Liga de Primera, pero una publicación "cervecera" se robó las miradas en redes sociales.

El conjunto de la región de Valparaíso cada fecha edita afiches según el rival de turno, y en esta ocasión recurrió a un "temeo" colocando al Estadio "Lucio Fariña" de Quillota cubierto de nieve, en un guiño a burlescos apodos que recibe la UC; y que ya tuvieron una muestra en el clásico universitario.

"Nos puede tocar una fría noche hoy... Todos abrigados a alentar a Deportes Limache. Nos enfrentamos a Universidad Católica por la Liga de Primera", indicó el texto que acompañó el post en Instagram.

La publicación rápidamente cobró relevancia y generó el enojo de los fanáticos "cruzados". Si bien Deportes Limache eliminó la postal luego de unos minutos, esta fue rescatada y replicada por hinchas y otras cuentas en redes sociales.

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