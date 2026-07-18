Deportes Limache se reforzó con el lateral derecho Dylan Escobar

Deportes Limache anunció un nuevo fichaje de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera con la contratación de un ex seleccionado chileno: Dylan Escobar, proveniente de Coquimbo Unido.

El lateral-volante tuvo poca acción durante la primera rueda y esta oportunidad de recalar en el equipo que dirige Víctor Rivero le sirve para volver a ser titular de forma habitual.

Escobar jugó 13 partidos entre la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga en el semestre, quedando sin minutos en la Libertadores y Supercopa; siendo la mayoría de sus presencias como suplente.

El cuadro tomatero, que recientemente anunció a Leonardo Valencia para reforzar su zona de mediocampo, disminuida con la salida de César Pinares, apunta además a levantar su posición en el torneo, donde marcha en el noveno lugar con 21 puntos, a sólo dos puntos de ingresar a zona de copas internacionales.

El próximo desafío de Deportes Limache será en la reanudación del torneo, donde visitará a Colo Colo este viernes 24 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental, con el antecedente del 3-1 de la ida donde derrotaron a los Albos.