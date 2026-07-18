Deportes Limache se reforzó con el lateral derecho Dylan Escobar
El elenco tomatero sumó su sexto fichaje para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera.
El elenco tomatero sumó su sexto fichaje para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera.
Deportes Limache anunció un nuevo fichaje de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera con la contratación de un ex seleccionado chileno: Dylan Escobar, proveniente de Coquimbo Unido.
El lateral-volante tuvo poca acción durante la primera rueda y esta oportunidad de recalar en el equipo que dirige Víctor Rivero le sirve para volver a ser titular de forma habitual.
Escobar jugó 13 partidos entre la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga en el semestre, quedando sin minutos en la Libertadores y Supercopa; siendo la mayoría de sus presencias como suplente.
El cuadro tomatero, que recientemente anunció a Leonardo Valencia para reforzar su zona de mediocampo, disminuida con la salida de César Pinares, apunta además a levantar su posición en el torneo, donde marcha en el noveno lugar con 21 puntos, a sólo dos puntos de ingresar a zona de copas internacionales.
El próximo desafío de Deportes Limache será en la reanudación del torneo, donde visitará a Colo Colo este viernes 24 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental, con el antecedente del 3-1 de la ida donde derrotaron a los Albos.