España y Argentina disputan el título de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Final del Mundial de Rusia 2018
09:30 - | Esta es la posible alineación de España
[FOTOS] Por la segunda estrella: La alineación de España para la final ante Argentina en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/27rcfeygRu pic.twitter.com/jvbztXmUcA— Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026
09:17 - | Repasa la formación de Argentina previa al encuentro
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09:00 - | Los detalles de la transmisión del partido
¿Cuándo y dónde ver la final entre España y Argentina en el Mundial 2026? #CooperativaMundial https://t.co/a3WQtOxRhB pic.twitter.com/F5go6bDJkx— Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026
08:20 - | Revisa los detalles de la antesala del compromiso
[PREVIA] Argentina y España tienen una cita con la historia en la final de la Copa del Mundo 2026 #CooperativaMundial https://t.co/t3RZqU0XCv pic.twitter.com/GJVuwetPBE— Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026