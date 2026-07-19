09:30 - | Esta es la posible alineación de España [FOTOS] Por la segunda estrella: La alineación de España para la final ante Argentina en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/27rcfeygRu pic.twitter.com/jvbztXmUcA — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

09:17 - | Repasa la formación de Argentina previa al encuentro [FOTOS] Con el sueño del bicampeonato: Messi lidera la formación de Argentina para la final contra España #CooperativaMundial https://t.co/1icbnu2wrZ pic.twitter.com/q0GgKUglOP — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

09:00 - | Los detalles de la transmisión del partido ¿Cuándo y dónde ver la final entre España y Argentina en el Mundial 2026? #CooperativaMundial https://t.co/a3WQtOxRhB pic.twitter.com/F5go6bDJkx — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026