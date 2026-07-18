Geógrafa advierte que inundaciones en el norte son por "robar" y habitar el espacio de cauces antiguos

La geógrafa María Victoria Soto, académica de la Universidad de Chile, advirtió este sábado que las inundaciones ocurridas en las regiones de Coquimbo y Atacama se deben a que los cauces antiguos de ríos han sido "robados" y habitados por comunidades, pero siempre volverán a activarse ante fenómenos como El Niño.

En conversación con Cooperativa, la experta explicó que actualmente se viven "tiempos de variabilidad climática: hasta antes de la megasequía, 10 o 15 años atrás, en estas áreas igual llovía poco, pero habían precipitaciones invernales que luego fueron disminuyendo hasta prácticamente quedar inexistentes".

"¿Qué tenemos ahora? Un evento especial, que es el fenómeno de El Niño muy intenso. Tuvimos también las bajas segregadas, que son lluvias del norte, el año 2015, 2017 y, por lo tanto, todas estas cuencas y ríos, retoman sus cauces", apuntó.

En ese sentido, la profesora señaló que el problema actual "es que en esos territorios, en estos valles, en las terrazas fluviales, se han instalado asentamientos poblados, ciudades, comunidades, asentamientos informales, y ahí es cuando se genera el desastre".

"Ahora que se activaron las quebradas Marquesa y Santa Gracia ahí en Coquimbo, eso también sucedió el año 97, el 2015 y el 2017. El tema es que se han venido repitiendo con mayor frecuencia y nos encontramos en un territorio que está usado, habitado, y generalmente en áreas que le han sido robadas, quitadas al río", enfatizó,.

Finalmente, Soto alertó que un río "puede que no tenga actividad histórica, 100 años o 200 años, pero garantizo que ese río en algún momento se va a reactivar".