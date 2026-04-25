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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

El mensaje de despedida de César Pinares a Deportes Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante agradeció a la hinchada tras su salida del club.

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César Pinares se despidió de Deportes Limache a través de redes sociales, en medio del torneo y cuando el equipo marcha primero, en una salida que sorprendió por el buen presente deportivo del club.

El volante publicó un mensaje dirigido a los hinchas, en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido durante su etapa en la institución.

"Muchas gracias a la hinchada de Deportes Limache por el cariño y respeto hacia mí. Estoy muy agradecido por los momentos vividos desde que comencé este lindo y difícil desafío personal que supimos sacar adelante con mucho esfuerzo y perseverancia", escribió.

En su despedida, Pinares también remarcó el valor que tuvo defender la camiseta del club. "Fue un gusto poder representarlos dentro de una cancha de fútbol", señaló el jugador, que dejó a Deportes Limache en plena pelea por sostener el liderato y tras una polémica publicación de su esposa en redes sociales.

Desde el club apuntaron a que el volante dejó la institución por una decisión personal.

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