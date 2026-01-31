Jean Meneses tras ser figura ante Colo Colo: Si somos serios, podemos dar la pelea

Jean Meneses fue figura con dos goles en el triunfo de Deportes Limache ante Colo Colo y tras el partido expresó sus sensaciones, señalando que los "tomateros" pueden "pelear" contra todos si se lo proponen.

"Si nosotros somos serios y nos proponemos jugar de igual a igual, podemos dar la pelea. Este es el camino, hay que seguir paso a paso, que el torneo es largo", declaró en TNT Sports.

Respecto al desarrollo del partido en Valparaíso, Meneses indicó que "sabíamos que sería un partido difícil, por lo que significa Colo Colo y el plantel que tiene, pero confiamos en nuestro trabajo y lo que hicimos en la pretemporada, y nos quedamos con los tres puntos".

"Se dio todo como se trabajó en la semana, vimos videos y la forma de hacer daño era así, se vio reflejado en el marcador. Estoy muy feliz con el triunfo", agregó.

"Takeshi" también habló sobre su regreso al fútbol chileno, tras una negativa temporada en Vasco da Gama en Brasil.

"Había buscado la oportunidad de volver a Chile por temas familiares, estoy feliz de estar de regreso, en casa, y gracias a Dios se me dio la oportunidad en Limache. La estoy aprovechando al máximo y qué mejor manera con un triunfo, para seguir creciendo", sentenció.