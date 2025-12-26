Limache e interés de Colo Colo por "Popín": Si hay una oferta atractiva, la analizaremos

César Villegas, presidente de Deportes Limache, se refirió a la posibilidad de que el delantero Daniel "Popín" Castro llegue a Colo Colo y aseguró que están abierto a negociar si la oferta es atractiva tanto para el club como para el cuadro tomatero.

"Nos llamaron por una oferta y no es atractiva ni para el jugador ni para el club. Entonces hoy día hablamos, está tranquilo, estamos focalizados en el 2025 con Deportes Limache, pero no descartamos, si es que llega algo que sea atractivo para la institución y para el jugador, de analizarla", dijo el dirigente en diálogo con Cooperativa Deportes.

"Hay una intención de parte de Colo Colo, pero nada concreto todavía, nada que también sea acorde a lo que nosotros como institución y por parte del jugador buscamos. Se habla mucho de la edad de Daniel, de 31 años, pero si Daniel hubiese hecho este campeonato en Argentina, estaría ya en uno de los grandes de México", añadió.

Sobre el momento contractual de Castro, el directivo expresó que "cláusula él no tiene. Como te vuelvo a repetir, ya con Dani llevamos más de 10 años juntos; es como mi hijo en el fútbol y él sabe que voy a buscar siempre las mejores condiciones para él. Con respecto a Colo Colo, también hay una oferta de un club de primera de Argentina, y de México también están sondeando, aunque en México todavía el mercado fuerte de transacciones es en julio".

Explicó que Castro "está tranquilo, que es lo principal. A él no lo mueve, no se nubla o va a dejar de tener las mismas ganas o la misma ambición jugando en otra cancha por no irse a un club grande cuando no estén las condiciones".