Presidente de Deportes Limache advirtió drástica medida si no autorizan a hinchas de Colo Colo
El cuadro tomatero quiere la presencia de la parcialidad alba.
César Villegas, presidente de Deportes Limache, amenazó de jugar su partido frente a Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera sin público, si es que las autoridades mantienen su decisión de no admitir a la parcialidad alba en el Estadio "Elías Figueroa", el sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT).
"Si la autoridad mantiene su postura, nosotros como club tomaremos el resguardo y jugaremos a puertas cerradas", señaló el timonel de los tomateros.
En primera instancia, Deportes Limache solicitó a las autoridades un aforo de 15 mil personas, solicitud que fue rechazada por la Delegación presidencial de la región de Valparaíso y solo autorizó el ingreso de ocho mil asistentes y sin hinchas del cuadro albo.
Ante esta situación, Villegas justificó la petición inicial de la cantidad de espectadores. "Lo que estamos solicitando es realizar un espectáculo deportivo para la gente y los amantes del fútbol. Es un estadio que cumple con todas las condiciones y seguridades para garantizar que salga todo de acuerdo a lo planificado, explicó el dirigente.
Desde el cacique, a través de sus redes sociales, respaldaron a Deportes Limache y apoyaron su solicitud de jugar con público visita. "Agradecemos la disposición de Deportes Limache, que ha manifestado su apertura a la posibilidad de recibir a nuestros socios. En esa misma línea, queremos colaborar en los procesos de control correspondiente y contribuir al desarrollo de un espectáculo seguro y ordenado", comunicó el club.