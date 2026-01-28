Presidente de Deportes Limache advirtió drástica medida si no autorizan a hinchas de Colo Colo

César Villegas, presidente de Deportes Limache, amenazó de jugar su partido frente a Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera sin público, si es que las autoridades mantienen su decisión de no admitir a la parcialidad alba en el Estadio "Elías Figueroa", el sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT).

"Si la autoridad mantiene su postura, nosotros como club tomaremos el resguardo y jugaremos a puertas cerradas", señaló el timonel de los tomateros.

En primera instancia, Deportes Limache solicitó a las autoridades un aforo de 15 mil personas, solicitud que fue rechazada por la Delegación presidencial de la región de Valparaíso y solo autorizó el ingreso de ocho mil asistentes y sin hinchas del cuadro albo.

Ante esta situación, Villegas justificó la petición inicial de la cantidad de espectadores. "Lo que estamos solicitando es realizar un espectáculo deportivo para la gente y los amantes del fútbol. Es un estadio que cumple con todas las condiciones y seguridades para garantizar que salga todo de acuerdo a lo planificado, explicó el dirigente.

Desde el cacique, a través de sus redes sociales, respaldaron a Deportes Limache y apoyaron su solicitud de jugar con público visita. "Agradecemos la disposición de Deportes Limache, que ha manifestado su apertura a la posibilidad de recibir a nuestros socios. En esa misma línea, queremos colaborar en los procesos de control correspondiente y contribuir al desarrollo de un espectáculo seguro y ordenado", comunicó el club.