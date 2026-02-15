Rivero y liderato de Limache: Más allá de lo histórico, lo importante es la forma

Deportes Limache hizo historia este sábado con su victoria sobre O'Higgins, resultado que le permitió al cuadro rojinegro trepar hasta la cima del Campeonato Nacional por primera vez en sus dos años en la máxima categoría del fútbol chileno.

Posteriormente en conferencia de prensa, el director técnico del conjunto cervecero, Víctor Rivero, destacó no solo este hecho sino el buen presente futbolístico que atraviesa el joven club de la Región de Valparaíso.

"Lo importante, más allá de que es histórico para el club quedar puntero en la fecha 3, es la forma. Es la forma de pararse ante un equipo que va a jugar Copa Libertadores el martes, que salió tercero el año anterior, con esa personalidad, con ese carácter y con esas ganas de seguir siendo competitivo", puntualizó el entrenador.

Asimismo, el estratego valoró "la capacidad también de que si tienes que modificar en beneficio del equipo, lo entienden. Entienden por qué dejar ese orgullo o ese ego en beneficio del equipo. Creo que ahí está la clave: un equipo comprometido".

Con respecto al desarrollo de las acciones en el estadio Lucio Fariña Fernández, el adiestrador del elenco limachino detalló que "a pesar de que el rival, en base al juego directo y al contexto del partido, nos buscó con ese pelotazo y se generó una situación, creo que nosotros también tuvimos un par de ocasiones que podíamos haber marcado una mayor diferencia".