Sufre Limache: Ramón Martínez se rompió los ligamentos y se pierde el resto de la temporada

Deportes Limache tuvo un duro revés en una competitiva temporada, ya que el volante paraguayo Ramón Martínez sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en la previa del compromiso ante Palestino por la Copa de la Liga.

Según informó la periodista Francisca Vargas, el jugador guaraní debió someterse a exámenes de rigor para evaluar el compromiso de sus meniscos antes de ingresar a pabellón durante las próximas horas. No obstante, es seguro que se perderá el resto de la temporada.

Martínez llegó a acumular 1.276 minutos en 15 compromisos con el elenco "tomatero", en el cual aportó dos goles y se convirtió en uno de los habituales en la alineación titular para Víctor Rivero.

Deportes Limache enfrenta este lunes a Palestino en el marco del Grupo C en la Copa de la Liga. A partir de las 20:00 horas, el cuadro rojinegro, que es escolta con 6 unidades, buscará acercarse a los 11 puntos que tienen a O'Higgins en la cima.