Amplio debate y preocupación por propuesta del Mineduc de pausar traspaso de colegios a SLEP

Con posturas a favor y en contra inició esta semana la reacción a las declaraciones de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien informó este domingo sobre la intención del Mineduc de estudiar una posible pausa en el proceso de traspaso de colegios desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Según la secretaria de Estado, el objetivo de esta medida sería "evaluar la política" y considerar la posibilidad de que algunos municipios puedan "quedarse más tiempos con sus escuelas".

Este anuncio ha provocado un intenso debate y diversas reacciones en el ámbito político y educativo, con alcaldes y parlamentarios expresando posturas a favor y en contra de la propuesta.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que se estudia una pausa en la transferencia de colegios municipales a los SLEP para "evaluar la política". (FOTO: ATON)

"Un desastre para las familias"

Desde las comunas directamente afectadas por la implementación o el próximo traspaso a los SLEP manifestaron su preocupación.

Un de las voces críticas es la de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien dijo que está "completamente en desacuerdo con evaluar esa pausa", sobre todo porque los colegios de su comuna ya son administrados por el SLEP Los Parques.

"Creo que la política pública se tiene que fortalecer, no es la solución pausar, sino que mirar cada realidad", afirmó la jefa comunal, que subrayó los desafíos financieros que enfrentan muchas comunas.

"Hay municipios que tienen deudas de cotizaciones previsionales de hace muchos años, ponen muchos recursos desde la municipalidad a educación y hay muchos que están ahogados", alertó Delfino.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, advirtió sobre la proximidad de los plazos legales para realizar este traspaso. (FOTO: ATON)

Por su parte, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, donde el traspaso al SLEP La Quebrada está programado para este año, enfatizó la urgencia de la situación y el impacto en los estudiantes y sus familias.

"La ministra dice que está reflexionando suspender los SLEP, no es suficiente. Para Ñuñoa el tiempo corre hacia atrás, quedan exactamente menos de 100 días para que los colegios de Ñuñoa se vayan al SLEP", declaró.

El jefe comunal advirtió también que "cinco de nuestros colegios están en el 20% de mejores colegios públicos de Chile, y que se vayan, puede significar un desastre para esas familias. A la ministra le rogamos a esta altura que ingrese lo antes posible la ley para que la suspensión ocurra".

Reacciones en el Congreso: Entre la evaluación y la crítica al fondo

Desde el Congreso Nacional, la Comisión de Educación de la Cámara Baja también reaccionó al anuncio con voces contrarias: mientras algunos valoran la posibilidad de una evaluación, otros exigen una mayor claridad y defienden la continuidad del proceso.

"Si hay municipios que administran bien sus escuelas y SLEP con problemas graves y serios, como lo hemos visto, lo responsable es hacer una pausa, evaluar y corregir", señaló la diputada Paz Charpentier (Republicanos), quien afirmó también que "el foco debe estar no en defender una estructura estatal por mero compromiso ideológico".

En tanto, su par Héctor Barría (DC) dijo esperar "que los elementos que estén sobre la mesa para este tipo de decisiones sean temas de orden estructural, financiamiento, de funcionamiento y no una mirada ideológica por parte del gobierno".

Debido a esto, solicitó a la ministra que "nos informe cuanto antes sobre este tipo de decisiones".

Desde el Congreso, algunos parlamentarios valoran la evaluación, mientras que otros critican la iniciativa. (FOTO: ATON)

En contraste, el diputado socialista Juan Santana criticó la idea de pausar el traspaso, enfatizando que "siguen un cronograma que está establecido por ley y no dependen de la voluntad del ejecutivo o de la autoridad de turno. No es algo que pueda anunciarse ni ejecutarse de la noche a la mañana".

"Si el propio ministerio considera que existen SLEP que están funcionando mal, lo esperable sería que la ministra anunciara que revertirá los cortes presupuestarios que conocimos esta semana", enfatizó el parlamentario.

Silencio del Mineduc

La Dirección de Educación Pública (DEP), entidad encargada de administrar los SLEP, indicó que cualquier cambio en el proceso de traspaso está en manos del Ministerio de Educación y, por lo tanto, no emitieron declaraciones por el momento.