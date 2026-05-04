Milad y la elección del presidente de la Federación: "Tagle tiene todos los méritos y experiencia"

Pablo Milad, presidente de la ANFP, participó este lunes de una reunión en el Ministerio de Deportes para abordar la redacción del reglamento de la reforma a la Ley SADP, refiriéndose a la separación de la Federación de Fútbol y la elección de su mandamás.

Milad apuntó como candidato a Juan Tagle, expresidente de Cruzados: "Tiene todos los méritos y la experiencia para postular. Si quiere ser candidato, feliz, y el que quiera, va a ser una elección abierta. Hay gente muy capacitada para asumir", dijo a la prensa tras la mesa de trabajo con el Mindep.

"Tenemos que ver la especificación de algunos términos, como la parte jurisdiccional, para mantener los tribunales propios y no depender de la Comisión Nacional de Arbitraje. Queremos que haya mucha transparencia en el fútbol, que deje de haber especulaciones. Qué mejor que haya facultades para investigar, tanto el IND como la CMF, y llegar a quienes son los verdaderos dueños de los clubes", explicó.

Con respecto a la separación entre la ANFP y FFCh, el timonel del balompié criollo espera que "se pueda definir lo antes posible, no esperar los 18 meses. Ya se ha ido trabajando. Lo ideal es que esto se concrete antes de las elecciones". Además, remarcó la postura de que el nuevo DT de La Roja "tiene que llegar con un nuevo directorio".

Por otra parte, Milad hizo frente a las críticas al arbitraje que han rondado en las últimas semanas, que "es un tema muy sensible. Los clubes se pronuncian cuando los perjudican, pero nunca cuando los favorecen. Hay diferencias entre un árbitro y otro. Hay que seguir apretando, en el sentido que apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido".

Al ser consultado sobre posibles soluciones, el directivo reveló que "estamos haciendo la licitación del VAR y estamos incluyendo la Primera B, con tal de limitar los errores lo mayor posible. Los árbitros ven con preocupación que tienen que mejorar, lo saben, me toca verlos en la oficina. Hay errores, y hay que mejorar".