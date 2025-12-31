Filipe Luís se alzó como el mejor DT de América

El brasileño Filipe Luís se convirtió este miércoles en el mejor entrenador de América, tras ser el más votado en la 40ª edición de la tradicional encuesta América le responde a El País.

Campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, el director técnico de Flamengo se impuso con el 72 por ciento de los votos.

Más atrás quedaron los argentinos Gustavo Alfaro (8,7 por ciento) y Gustavo Costas (5,6 por ciento), quienes completaron el podio de la encuesta que cada año lleva a cabo el periódico uruguayo El País y que en esta oportunidad contó con la participación de 264 periodistas de 16 países de América.

Tras dirigir al equipo sub 20 de Flamengo y conquistar con este la Copa Intercontinental de 2024, Filipe Luís asumió como director técnico del plantel principal en septiembre del pasado año luego de la salida de Tite.

Este año, en su primera temporada completa al frente del equipo de Río de Janeiro, conquistó la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca.

Dichos títulos le valieron para convertirse en el sexto brasileño en ganar el premio a mejor entrenador del año, después de que lo hicieran Sebastiao Lazaroni, Tele Santana, Luiz Felipe Scolari, Tite y Fernando Diniz.