"Gracias por presentarme esta bebida": Haaland sorprendió en redes tomando mate

El atacante noruego Erling Haaland causó revuelo en redes sociales tras publicar una fotografía tomando mate, instancia en la que agradeció públicamente a los futbolistas argentinos con quienes compartió por inculcarle el consumo del mismo.

En ese sentido, el goleador de Manchester City posó con el recipiente en mano, dedicando el mensaje a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli bajo la frase "gracias por presentarme esta encantadora bebida".

El gesto del delantero escandinavo provocó la rápida réplica de los seleccionados de la "Albiceleste", donde el actual atacante de Atlético de Madrid respondió con un "Erlingo" y el mediocampista del cuadro ciudadano catalogó la costumbre como un "protocolo".