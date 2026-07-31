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Tópicos: Deportes | Fútbol | Erling Haaland

"No hace falta descripción": Erling Haaland tuvo un épico encuentro con Michael Jordan

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Noruega se viralizó en redes junto a la leyenda de la NBA.

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El delantero noruego Erling Haaland tuvo un épico encuentro con Michael Jordan, leyenda del baloncesto mundial y la NBA, durante sus vacaciones tras el Mundial 2026, certamen en el que alcanzó los cuartos de final con el elenco nórdico.

El atacante volvió a ser furor en redes sociales tras posar para las cámaras con el astro de Chicago Bulls, y fue categórico en su publicación: "No hace falta descripción". 

Además, en el registro que fue publicado en su cuenta de Instagram, se aprecia la gran presencia física de Haaland, quien mide 1,95 metros, solo tres centímetros menos que MJ.

Este encuentro añadió una anécdota más al descanso del "Androide", quien hace unos días animó la boda de Gianluigi Donnarumma, su compañero en Manchester City, con el famoso "remo vikingo".

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