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Tópicos: Deportes | Fútbol | Estadios

Influencer mexicano eligió a estadio de Chile como el más feo de Latinoamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Carlos Barroso se viralizó por elegir uno de los recintos que se ocupan en la Liga de Primera.

Influencer mexicano eligió a estadio de Chile como el más feo de Latinoamérica
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El influencer mexicano Carlos Barroso se viralizó en las últimas horas en nuestro país por elegir el Estadio El Cobre de El Salvador, en donde juega Cobresal como local, como el recinto más feo de Latinoamérica.

En un video en TikTok, el mexicano armó un ranking con los siete estadios más feos, y sorprendió al situar al recinto minero en el primer lugar.

"Este estadio está prácticamente en medio de la nada. Gris, muy chiquito, parece de fútbol llanero", comentó el influencer.

Entre los otros estadios que criticó, están Sao Januario donde juega Vasco da Gama, el "Alejandro Villanueva" de Alianza Lima, y el "Manuel Murillo Toro" de Deportes Tolima.

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