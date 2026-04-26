Esteban Paredes cosechó su primer triunfo como DT de Santiago Morning

El exfutbolista Esteban Paredes cosechó su primer triunfo como director técnico de Santiago Morning gracias a un marcador de 3-1 sobre Deportes Linares en el Estadio "Tucapel Bustamante", por la quinta fecha de la Liga de Segunda División.

El exjugador de Colo Colo llegaba a este encuentro con un saldo de una derrota ante General Velásquez en su debut como DT profesional, sumado a un empate frente a Lota Schwager.

Martín Almuna (17'), Martín Delgado (81') y Benjamín Jaque (90+5') anotaron las cifras "microbuseras", mientras que el solitario gol linarense fue obra de José Molina (76').

Con esta victoria, Santiago Morning escaló hasta la quinta posición de la Zona Sur con cuatro puntos, por su parte Deportes Linares quedó en el tercer lugar con seis unidades. El líder es Colchagua, con 10 puntos.

El siguiente partido de Santiago Morning será de local frente a Deportes Rengo el domingo 3 de mayo a las 15:30 horas. En tanto, Linares estará sin jugar al quedar libre.