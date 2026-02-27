Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio conocieron sus rivales en octavos de Europa League

La UEFA celebró este viernes el sorteo para los octavos de final de la Europa League, que tendrá al Real Betis del DT Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en competencia.

Los chilenos quedaron en lados opestos del cuadro y cerrarán como visitante: El equipo sevillano del "Ingeniero" se medirá con Panathinaikos de Grecia, mientras el elenco danés chocará con Nottingham Forest, de Inglaterra.

Entre las llaves, a jugarse en las semanas del 12 y 19 de marzo, también destaca el cruce italiano de Bologna y AS Roma.

- Revisa los cruces en octavos de final de Europa League:

Ferencvaros (HUN) vs. Sporting Braga

Genk (BEL) vs. Friburgo (ALE)

Stuttgart (ALE) vs. FC Porto (POR)

Bologna (ITA) vs. AS Roma (ITA)

Panathinaikos (GRE) vs. Real Betis (ESP)

(ESP) Celta de Vigo (ESP) vs. Olympique de Lyon (FRA)

Nottingham Forest vs. Midtjylland (DIN)

(DIN) Lille OSC (FRA) vs. Aston Villa (ING)

- Revisa el cuadro rumbo a la final: