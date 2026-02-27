Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio conocieron sus rivales en octavos de Europa League

Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los equipos de los chilenos cerrarán sus respectivas llaves como visitantes.

 Prensa Real Betis/Midtjylland
La UEFA celebró este viernes el sorteo para los octavos de final de la Europa League, que tendrá al Real Betis del DT Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en competencia.

Los chilenos quedaron en lados opestos del cuadro y cerrarán como visitante: El equipo sevillano del "Ingeniero" se medirá con Panathinaikos de Grecia, mientras el elenco danés chocará con Nottingham Forest, de Inglaterra.

Entre las llaves, a jugarse en las semanas del 12 y 19 de marzo, también destaca el cruce italiano de Bologna y AS Roma.

- Revisa los cruces en octavos de final de Europa League:

  • Ferencvaros (HUN) vs. Sporting Braga
  • Genk (BEL) vs. Friburgo (ALE)
  • Stuttgart (ALE) vs. FC Porto (POR)
  • Bologna (ITA) vs. AS Roma (ITA)
  • Panathinaikos (GRE) vs. Real Betis (ESP)
  • Celta de Vigo (ESP) vs. Olympique de Lyon (FRA)
  • Nottingham Forest vs. Midtjylland (DIN)
  • Lille OSC (FRA) vs. Aston Villa (ING)

- Revisa el cuadro rumbo a la final:

Imagen foto_00000002

