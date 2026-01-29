Celebró Pellegrini: Real Betis venció a Feyenoord y clasificó directo a octavos de la Europa League

El técnico Manuel Pellegrini celebró este jueves la clasificación de Real Betis de forma directa a los octavos de final de la Europa League, tras el triunfo por 2-1 sobre Feyenoord en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo del ingeniero estaba obligado a ganar para meterse entre los ocho mejores del torneo continental y finalizó en el cuarto puesto, con 17 puntos, con cinco triunfos, dos empates y una caída en la fase de liga.

Los andaluces tomaron ventaja en la primera parte ante el cuadro tulipán, con un zurdazo de Antony (17') y un cabezazo de Ez Abde (32').

Sin embargo, los pupilos de Robin Van Persie pusieron contra las cuerdas a los sevillanos y buscaron el empate, con el descuento de Casper Tengstedt (77').

Finalmente, Betis resistió el asedio y logró quedarse con los tres puntos para evitar la fase de play-offs; los de Rotterdam, en cambio, finalizaron 29° en la table, quedando eliminados de toda competencia europea.

En octavos de final, Betis enfrentará, en marzo próximo, a un equipo que saldrá de la fase de play-offs.

El próximo partido de los béticos será este fin de semana por La Liga de España, ante Valencia, a las 12:15 horas (15:15 GMT).