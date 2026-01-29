Celebró Pellegrini: Real Betis venció a Feyenoord y clasificó directo a octavos de la Europa League
El equipo del técnico chileno terminó en el cuarto lugar de la tabla de la fase de liga.
El técnico Manuel Pellegrini celebró este jueves la clasificación de Real Betis de forma directa a los octavos de final de la Europa League, tras el triunfo por 2-1 sobre Feyenoord en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
El equipo del ingeniero estaba obligado a ganar para meterse entre los ocho mejores del torneo continental y finalizó en el cuarto puesto, con 17 puntos, con cinco triunfos, dos empates y una caída en la fase de liga.
Los andaluces tomaron ventaja en la primera parte ante el cuadro tulipán, con un zurdazo de Antony (17') y un cabezazo de Ez Abde (32').
Sin embargo, los pupilos de Robin Van Persie pusieron contra las cuerdas a los sevillanos y buscaron el empate, con el descuento de Casper Tengstedt (77').
Finalmente, Betis resistió el asedio y logró quedarse con los tres puntos para evitar la fase de play-offs; los de Rotterdam, en cambio, finalizaron 29° en la table, quedando eliminados de toda competencia europea.
En octavos de final, Betis enfrentará, en marzo próximo, a un equipo que saldrá de la fase de play-offs.
El próximo partido de los béticos será este fin de semana por La Liga de España, ante Valencia, a las 12:15 horas (15:15 GMT).