Con Osorio en cancha: Crystal Palace igualó ante Besiktas por la Europa League

Este jueves Crystal Palace, equipo que cuenta entre sus filas con el chileno Darío Osorio, visita a Besiktas por una nueva fecha de la Europa League en su fase de liga.

Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:

- Besiktas 2-2 Crystal Palace, Finalizado. Estadio Tupras, Estambul.

1-0: 45+3'; Wilfred Ndidi (BES), 1-1: 51'; Yeremy Pino (CRY), 1-2: 55'; Jean Philippe Mateta (CRY), 2-2: 73'; Junior Olaitan (BES)

* Besiktas juega con 10 hombres por roja a Umit Akdag (77').