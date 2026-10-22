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Con Osorio en cancha: Crystal Palace igualó ante Besiktas por la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el duelo del jugador chileno en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Este jueves Crystal Palace, equipo que cuenta entre sus filas con el chileno Darío Osorio, visita a Besiktas por una nueva fecha de la Europa League en su fase de liga.
Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Besiktas 2-2 Crystal Palace, Finalizado. Estadio Tupras, Estambul.
1-0: 45+3'; Wilfred Ndidi (BES), 1-1: 51'; Yeremy Pino (CRY), 1-2: 55'; Jean Philippe Mateta (CRY), 2-2: 73'; Junior Olaitan (BES)
* Besiktas juega con 10 hombres por roja a Umit Akdag (77').