Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Crystal Palace de Darío Osorio visita a Besiktas por la Europa League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el duelo del jugador chileno en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Este jueves Crystal Palace, equipo que cuenta entre sus filas con el chileno Darío Osorio, visita a Besiktas por una nueva fecha de la Europa League en su fase de liga.
Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Besiktas vs. Crystal Palace, 16:00 horas. Estadio Tupras, Estambul.