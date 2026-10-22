La Roja perdió con México y se complicó en el Mundial Femenino Sub 17
La selección necesitará una hazaña en el cierre de la fase grupal.
La selección necesitará una hazaña en el cierre de la fase grupal.
La selección chilena femenina se complicó este jueves en el Mundial Sub 17 en Marruecos, tras perder por 1-3 ante México en Rabat, en la segunda fecha del Grupo F.
El partido se disputó en la Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI" y las dirigidas por Vanessa Arauz comenzaron ganando, gracias a un tempranero gol de Catalina Muñoz (12').
Sin embargo, las aztecas lo igualaron con un tanto de Mía Urbano (35') y concretaron la remontada en la segunda parte, con goles de Citlalli Reyes (65') y Nicole Jiménez (83').
Con el resultado, Chile quedó en el tercer lugar del Grupo F con un punto, superando solo a Australia por mejor diferencia de gol; México está segundo con tres unidades.
Lidera España, con seis unidades y la clasificación asegurada a la siguiente ronda.
En la última fecha del Grupo F, que se disputará el domingo 25 de octubre, Chile enfrentará a España, mientras que México se medirá con Australia.
En ese partido, La Roja está obligada a conseguir un triunfo y esperar un resultado favorable en el compromiso de México y Australia.
En el Mundial Sub 17 Femenino en Marruecos, avanzan a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.