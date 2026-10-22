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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja perdió con México y se complicó en el Mundial Femenino Sub 17

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección necesitará una hazaña en el cierre de la fase grupal.

La Roja perdió con México y se complicó en el Mundial Femenino Sub 17
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La selección chilena femenina se complicó este jueves en el Mundial Sub 17 en Marruecos, tras perder por 1-3 ante México en Rabat, en la segunda fecha del Grupo F.

El partido se disputó en la Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI" y las dirigidas por Vanessa Arauz comenzaron ganando, gracias a un tempranero gol de Catalina Muñoz (12').

Sin embargo, las aztecas lo igualaron con un tanto de Mía Urbano (35') y concretaron la remontada en la segunda parte, con goles de Citlalli Reyes (65') y Nicole Jiménez (83').

Con el resultado, Chile quedó en el tercer lugar del Grupo F con un punto, superando solo a Australia por mejor diferencia de gol; México está segundo con tres unidades.

Lidera España, con seis unidades y la clasificación asegurada a la siguiente ronda.

En la última fecha del Grupo F, que se disputará el domingo 25 de octubre, Chile enfrentará a España, mientras que México se medirá con Australia.

En ese partido, La Roja está obligada a conseguir un triunfo y esperar un resultado favorable en el compromiso de México y Australia.

En el Mundial Sub 17 Femenino en Marruecos, avanzan a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

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