La Roja perdió con México y se complicó en el Mundial Femenino Sub 17

La selección chilena femenina se complicó este jueves en el Mundial Sub 17 en Marruecos, tras perder por 1-3 ante México en Rabat, en la segunda fecha del Grupo F.

El partido se disputó en la Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI" y las dirigidas por Vanessa Arauz comenzaron ganando, gracias a un tempranero gol de Catalina Muñoz (12').

Sin embargo, las aztecas lo igualaron con un tanto de Mía Urbano (35') y concretaron la remontada en la segunda parte, con goles de Citlalli Reyes (65') y Nicole Jiménez (83').

Con el resultado, Chile quedó en el tercer lugar del Grupo F con un punto, superando solo a Australia por mejor diferencia de gol; México está segundo con tres unidades.

Lidera España, con seis unidades y la clasificación asegurada a la siguiente ronda.

En la última fecha del Grupo F, que se disputará el domingo 25 de octubre, Chile enfrentará a España, mientras que México se medirá con Australia.

En ese partido, La Roja está obligada a conseguir un triunfo y esperar un resultado favorable en el compromiso de México y Australia.

En el Mundial Sub 17 Femenino en Marruecos, avanzan a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.