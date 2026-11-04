¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio ante Hoffenheim por la Europa League?

Crystal Palace, club que cuenta con el volante nacional Darío Osorio en sus filas, volverá al plano internacional recibiendo a Hoffenheim en Selhurst Park por la cuarta fecha de la fase liguera en la UEFA Europa League, este jueves 5 de noviembre.

El partido está programado para las 14:45 horas (17:45 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

El cuadro de las "Aguilas" atraviesa un complejo momento en la Premier League, donde marcha en puestos de descenso y viene de tropezar 2-0 ante Tottenham. Sin embargo, en el certamen europeo los pupilos de Pierre Sage se ubican en zona de play-off al estar en el decimoquinto lugar con 4 unidades.

Por su parte, el oriundo de Hijuelas viene sumando acción desde la banca en los últimos duelos. Con esto, acumula siete presentaciones en 15 encuentros del elenco londinense.

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