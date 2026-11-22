Con la necesidad de olvidarse su mal pasar en Premier League y recuperar terreno en la Europa League, Crystal Palace de Darío Osorio asume un desafío en Selhurst Park al recibir a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre, por la quinta fecha de la fase liguera.

El partido está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 2. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

El elenco de las "Águilas" viene de caer por 3-2 frente a Coventry City en el estreno de su nuevo director técnico, el danés Thomas Frank, tropiezo que los dejó como colistas de la Premier League.

Mientras que en el plano internacional marchan en la posición 21, muy cerca del cierre de los equipos logran entrar a play-offs, tras acumular 5 puntos tras un triunfo, dos igualdades y una derrota.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.