El futbolista chileno Darío Osorio sumó minutos en la victoria por 2-1 de Crystal Palace sobre Real Sociedad en el Estadio Selhurst Park de Londres, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League.

El conjunto español abrió la cuenta mediante Mamadou Sarr (66'), pero sufrió la expulsión por doble amarilla de Jon Martín (71'), quien cometió una infracción en el área sobre Jean-Philippe Mateta.

El propio francés convirtió el penal (73') y Dwight McNeil (82') concretó la remontada de los dirigidos por Thomas Frank.

Osorio ingresó a los 88 minutos en reemplazo de Mateta y estuvo en cancha cuando el elenco londinense dispuso de un segundo penal, cuyo lanzamiento de Yéremy Pino (90+2') fue contenido por el arquero Unai Marrero.

Con este triunfo, Crystal Palace alcanzó los ocho puntos en el certamen continental.