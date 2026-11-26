Un escándalo remeció este jueves la Europa League luego que el partido entre Besiktas de Turquía y Hapoel Beer Sheva de Israel fue interrumpido por graves incidentes que se desataron cuando aficionados del cuadro turco desplegaron una bandera palestina en las tribunas.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga, se disputó en la ciudad georgiana de Batumi por motivos de seguridad. La tensión también se trasladó al terreno de juego, donde los jugadores de ambos equipos protagonizaron una discusión tras un encontrón entre el mediocampista Salih Ozcan y el entrenador del elenco israelí, Ran Kozuch.

La policía georgiana utilizó gas pimienta contra los hinchas turcos en medio de los enfrentamientos en las tribunas, situación que obligó al árbitro danés Morten Krogh a interrumpir el compromiso a los 26 minutos. El encuentro se reanudó cerca de media hora después, tras la intervención de jugadores y representantes de Besiktas para calmar los ánimos.

Mediante un comunicado, Besiktas condenó enérgicamente el "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de la policía, denunció dificultades para el ingreso de sus aficionados al Estadio y anunció gestiones ante la UEFA y el Consulado General de Turquía en Batumi. Además, informó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se comunicó con el timonel del club, Serdal Adali, para manifestar su preocupación por lo sucedido.

Los incidentes generaron una protesta generalizada del fútbol turco contra la UEFA, pues Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor y otros clubes expresaron su solidaridad con Besiktas, condenaron el accionar policial y cuestionaron las restricciones que impiden a los equipos turcos ejercer su localía ante adversarios israelíes. La Federación Turca de Fútbol también rechazó lo ocurrido y solicitó sanciones para los responsables.