Europa League: Crystal Palace contó con Osorio en empate como visita ante Besiktas

Darío Osorio, delantero chileno de Crystal Palace, sumó minutos en el empate 2-2 frente a Besiktas en el Tüpraş Stadium de Estambul, por la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, resultado que permitió al conjunto inglés rescatar un punto en una exigente visita a Turquía.

El equipo dirigido por Pierre Sage consiguió recuperarse de su derrota por 3-2 ante Olympique de Lyon en la jornada anterior y sumó una unidad importante después de sufrir también una dura caída por 5-0 frente a Brighton en la Premier League.

El conjunto turco abrió el marcador en los descuentos de la primera mitad, cuando Wilfred Ndidi (45+2') aprovechó una habilitación de Salih Özcan para superar a la defensa visitante y establecer el 1-0.

Sin embargo, Crystal Palace mostró una importante reacción en el complemento y consiguió dar vuelta el marcador en apenas cuatro minutos. Primero, Yeremy Pino (51') estableció la igualdad con una definición que inicialmente fue anulada por posición de adelanto, pero que recibió la validación del VAR.

Luego, Jean-Philippe Mateta (55') convirtió el 2-1 con un potente remate dentro del área.

Osorio ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Yeremy Pino, cuando el conjunto londinense mantenía la ventaja e intentaba administrar el resultado en territorio turco.

Sin embargo, Besiktas consiguió reaccionar rápidamente y alcanzó la igualdad mediante Junior Olaitan (73'), quien realizó una acción individual en las inmediaciones del área y definió con un remate ajustado para superar al arquero Walter Benítez.

El partido sumó un nuevo episodio a los 77 minutos, cuando el defensor Ümit Akdağ recibió tarjeta roja directa por una fuerte entrada contra Jørgen Strand Larsen. La expulsión dejó a Besiktas con diez jugadores para afrontar el tramo final del compromiso.

Pese a contar con superioridad numérica durante los últimos minutos, Crystal Palace no consiguió recuperar la ventaja y debió conformarse con la igualdad. De todas maneras, el punto permitió a los ingleses llegar a cuatro unidades en tres presentaciones y mantener sus aspiraciones en la competencia continental.

Ahora, el conjunto de Osorio volverá a la acción este domingo 25 de octubre, cuando reciba a Newcastle United por la Premier League, mientras que su próximo desafío en la Europa League será el jueves 5 de noviembre ante Hoffenheim, también en condición de local.