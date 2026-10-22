Terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet en China

Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino sobre las 16:33 horas GMT (13:33 en Chile) de este jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que también confirmó al menos seis réplicas con magnitudes entre 5,2 y 4,3.

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros; la réplica más cercana se produjo a 193 kilómetros al noreste de la misma ciudad y la segunda a 219 kilómetros al este-noreste.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos.

El Nivel II representa un tipo de alerta y asistencia inicial de gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo la IV la más baja y la I la más alta.

La misma agencia informó de que las autoridades locales han confirmado que el terremoto ha provocado víctimas y ha abierto grietas en viviendas, aunque todavía no han trascendido detalles sobre el número de personas afectadas ni se han recibido informes sobre edificios derrumbados.

El sismo se sintió con fuerza en pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura autónoma tibetana de Yushu, provincia de Qinghai, que limita con el condado de Baqing.

El Centro de Redes Sismológicas de China confirmó el seísmo de magnitud 7,0 a las 22:33 hora local (11:33 en Chile) en el condado de Baquing, ciudad de Nagqu, y según esta fuente la zona circundante está escasamente poblada.

El último terremoto de esta magnitud, un 7,1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran calibre.