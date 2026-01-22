Síguenos:
Deportes | Fútbol | Europa League

Midtjylland de Darío Osorio visita a SK Brann por la Europa League

Publicado:
Redacción Cooperativa

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

Midtjylland de Darío Osorio visita a SK Brann por la Europa League
Este Jueves, Midtjylland con Darío Osorio como suplente visita a SK Brann por la séptima jornada de la Europa League.

Síguelo en vivo y online junto a Cooperativa.cl:

- SK Brann 0-1 Midtjylland. Primer tiempo. Estadio "Brann". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 4' Martin Erlic (MID); 1-1: 19' Noah Holm (BRA);

En portada