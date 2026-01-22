Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Midtjylland de Darío Osorio visita a SK Brann por la Europa League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Este Jueves, Midtjylland con Darío Osorio como suplente visita a SK Brann por la séptima jornada de la Europa League.
- SK Brann 0-1 Midtjylland. Primer tiempo. Estadio "Brann". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
0-1: 4' Martin Erlic (MID); 1-1: 19' Noah Holm (BRA);