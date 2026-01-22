Midtjylland de Osorio sufrió un empate agónico en la Europa League

El equipo danés FC Midtjylland, donde milita el chileno Darío Osorio, empató 3-3 en su visita a SK Brann por la séptima fecha de la Europa League.

El chileno, quien empezó el partido en la banca e ingresó en el minuto 63', sufrió un duro tropiezo luego de que Brann le empató a su equipo en el último momento del encuentro (90+10') desde el punto penal.

Anotaron para el local Noah Holm (19'), Emil Kornvig (68') y Joachim Soltvedt (90+10'). Mientras que en la visita marcaron Martin Erlic un doblete (4' y 70') y Júnior Brumado (31').

Con este resultado, Midtjylland perdió la posibilidad de quedar como uno de los líderes en la Europa League, pero aún se mantiene en zona de clasificación directa en la cuarta posición con 16 unidades, a falta de una jornada por disputar.