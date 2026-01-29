Osorio dio magistral asistencia en el triunfazo de Midtjylland ante Dinamo Zagreb por Europa League

FC Midtjylland, que contó con la titularidad y asistencia del volante chileno Darío Osorio, se impuso 2-0 ante Dinamo Zagreb en el MCH Arena y aseguró su presencia en octavos de final tras la última fecha de la fase liguera en la UEFA Europa League.

El conjunto danés llegó al encuentro en la cuarta ubicación, por lo que una victoria era clave para no depender de otros resultados y evitar la ronda de play-offs.

Pese a la resistencia croata en el primer tiempo, el formado en Universidad de Chile apareció en el complemento para desnivelar con una asistencia para el turco Aral Simsir (49'), quien abrió la cuenta con un cabezazo.

Si bien la acción pasó por revisión ante la arremetida de Gue-sung Cho, finalmente se le dio el tanto al primer cabeceador. Posteriormente, Osorio fue sustituido por el zambiano Edward Chilufya (62') y seguido a ello fue el danes Victor Bak Jensen (74') quien redondeó el resultado.

Con este resultado, los "Lobos" finalizaron terceros con 19 puntos, quedando a solo dos unidades de los líderes de la tabla general, Olympique de Lyon y Aston Villa.