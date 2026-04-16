Pellegrini tras eliminación de Betis en la Europa League: "Es un golpe tremendamente doloroso"

El entrenador nacional Manuel Pellegrini manifestó su profunda decepción tras la eliminación de Real Betis en los cuartos de final de la Europa League. La escuadra española perdió por 4-2 ante SC Braga en el encuentro de vuelta disputado este jueves en el Estadio La Cartuja, resultado que selló su salida de la competencia continental

En conversación con la cadena ESPN, el técnico chileno analizó el desarrollo del compromiso y la frustración que generó la caída. "Es una noche muy dura. Hemos tenido otras noches duras, la de Eintracht Frankfurt, la de Manchester United, pero esta en la Europa League, para pasar a las semifinales, era una posibilidad de estar ahí y ganar. Era muchas cosas que se nos han abierto, y el equipo dio la cara hasta el 2 a 1. Fue increíble el gol que nos hacen", detalló el estratego nacional.

Manuel Pellegrini explicó que el empate transitorio afectó anímicamente al plantel verdiblanco. "El segundo tiempo sí, absolutamente desarticulado. Yo creo que no fuimos capaces, ni tuvimos la madurez como para poder absorber los dos goles en los 3 minutos del segundo tiempo. Entiendes el enfado del público, por supuesto, una noche de fiesta, y el público estaba disfrutando de un muy buen partido", reflexionó el exconductor de Villarreal y Real Madrid.

El técnico abordó las consecuencias deportivas de la eliminación, reconociendo las dificultades para clasificar a la próxima Champions League. "Hay que buscar clasificar para Europa la próxima temporada. La Champions desgraciadamente también se nos complica. Hay que pelear ese quinto puesto, pero los puntos hemos dejado escapar muchísimos puntos para Europa", analizó el chileno en España.

Finalmente, Manuel Pellegrini instó a sus jugadores a enfocarse en los próximos objetivos del campeonato local. "Para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible y poder posicionarnos en zona europea para la próxima temporada", concluyó el estratego de Real Betis.