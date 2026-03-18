Pellegrini y duelo por Europa League: Sería histórico avanzar a cuartos

Manuel Pellegrini, el entrenador chileno de Real Betis, recordó que "sería histórico para el club" superar por primera vez, en su séptimo intento, los octavos de final de la Liga Europa, para lo que deberá superar este jueves en La Cartuja le desventaja de un gol que trae de la ida ante Panathinaikos.

Pellegrini explicó este miércoles en rueda de prensa que su equipo debe "salir con tranquilidad, intensidad y confianza en lo que hace" para levantar la eliminatoria, ya que se mide a un "rival difícil y que defiende bien" ante el que cuenta con "la capacidad" del "grupo absolutamente comprometido" que él adiestra.

El técnico asume el favoritismo de los andaluces, aunque recuerda que "eso hay que demostrarlo en el campo" porque "en Europa, no se puede mirar el nombre del rival".

Así, Pellegrini admitió que quedar eliminado "sería un traspié muy importante, aunque aún tenemos dos caminos para llegar a la Champions".

El preparador verdiblanco ensalzó a una afición que ha "acompañado en todos los partidos" bajo la premisa que "mientras más unidos" estén todos los estamentos, "mejor para la confianza".