Pellegrini y Osorio ya conocen a sus potenciales rivales para la Europa League
Los equipos de los chilenos evitaron los play-offs.
Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, y Midtjylland, del delantero nacional Darío Osorio, conocieron este viernes a sus potenciales rivales para la ronda de los octavos de final de la Liga de Europa 2025-2026.
Ambos elencos quedaron entre los ocho mejores de la tabla de posiciones de la fase liguera por lo que se saltaron los play-offs de la competencia, instancia desde donde saldrán sus próximos contrincantes.
De acuerdo al sorteo Betis y Midtjylland tiene cuatro potenciales rivales los que saldrán de los duelos entre Panathinaikos (Grecia) y Viktoria Plzen (República Checa), y entre Fenerbahce (Turquía) y Nottingham Forest (Inglaterra).
Estos cruces se determinarán en un nuevo sorteo a realizarse el 27 de febrero.
Así quedaron conformados los play-offs
Futuros emparejamientos de octavos de final
Así quedó el cuadro final