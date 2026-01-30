Síguenos:
Deportes | Fútbol | Europa League

Pellegrini y Osorio ya conocen a sus potenciales rivales para la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los equipos de los chilenos evitaron los play-offs.


Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, y Midtjylland, del delantero nacional Darío Osorio, conocieron este viernes a sus potenciales rivales para la ronda de los octavos de final de la Liga de Europa 2025-2026.

Ambos elencos quedaron entre los ocho mejores de la tabla de posiciones de la fase liguera por lo que se saltaron los play-offs de la competencia, instancia desde donde saldrán sus próximos contrincantes.

De acuerdo al sorteo Betis y Midtjylland tiene cuatro potenciales rivales los que saldrán de los duelos entre Panathinaikos (Grecia) y Viktoria Plzen (República Checa), y entre Fenerbahce (Turquía) y Nottingham Forest (Inglaterra).

Estos cruces se determinarán en un nuevo sorteo a realizarse el 27 de febrero.

Así quedaron conformados los play-offs

  • Ludogorets (BUL) - Ferencvaros (HUN)
  • Panathinaikos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE)
  • Dinamo Zagreb (CRO) - Genk (BEL)
  • PAOK (GRE) - Celta (ESP)
  • Celtic (ESC) - Stuttgart (GER)
  • Fenerbahce (TUR) - Nottingham (ING)
  • Brann (NOR) - Bolonia (ITA)
  • Lille (FRA) - Estrella Roja (SRB)

Futuros emparejamientos de octavos de final 

  • Ganador Ludogorets (BUL) - Ferencvaros (HUN) / Oporto (POR) o Braga (POR)
  • Gandor Panathinaikos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE) / Midtjylland (DIN) o Betis (ESP)
  • Ganador Dinamo Zagreb (CRO) Genk (BEL) / Friburgo (GER) o Roma (ITA)
  • Ganador PAOK (GRE) - Celta (ESP) / Lyon (FRA) o Aston Villa (ING)
  • Ganador Celtic (ESC) - Stuttgart (GER) / Braga (POR) o Oporto (POR)
  • Ganador Fenerbahce (TUR) - Nottingham (ING) / Betis (ESP) o Midtjylland (DIN)
  • Ganador Brann (NOR) - Bolonia (ITA) / Roma (ITA) o Friburgo (GER)
  • Lille (FRA) - Estrella Roja (SRB) / Aston Vila (ING) o Lyon (FRA)

Así quedó el cuadro final

