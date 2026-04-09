Prensa española criticó a Pellegrini pese a empate: Le faltó lectura de juego

A pesar del buen sabor de boca que le dejó a Manuel Pellegrini el empate 1-1 de Real Betis ante Braga, la prensa española no vio bon buenos ojos del desempeño del equipo en su visita a Portugal y los dardos fueron directamente al director técnico del cuadro verdiblanco.

"Este empate le gusta al 'Ingeniero', hombre de planes precisos. Buen resultado, aunque la imagen del equipo fue parecida a la de anteriores partidos", le recriminaron al chileno desde Mucho Deporte.

Por su parte, Estadio Deportivo detalló que "la segunda parte mejoró, pero faltó lectura de juego por parte del técnico chileno en la primera parte, que veía como el equipo luso dominaba ante un Betis incapaz de poder escapar bien de la presión. Los cambios y el gol dieron alas al equipo en el encuentro".

ABC Sevilla se mantuvo en la misma línea y acusó que "el equipo no salió bien ni en el primer tiempo ni tras el descanso. La dinámica no es buena y falta más contundencia en ambas áreas. Todo por decidir dentro de ocho días".

Un poco menos drástico fue el comentario del medio partidario Betis Web. "El Betis ha sabido igualar un gol en contra en Europa, en un campo complicado. Es cierto que lo ha hecho con un juego poco brillante, pero también lo es que el equipo ha generado ocasiones de sobra para anotar algún gol más. En términos generales el 'Ingeniero' aprueba, veremos si su mesura de hoy en la ambición y el fiarlo todo al partido de vuelta le funciona", remarcaron.

Recordar que tras esta igualdad, el elenco del chileno jugará este domingo ante Osasuna por la Liga para luego disputar la revancha ante el elenco lusitano el próximo jueves 16 como local en Sevilla.