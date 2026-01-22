Real Betis perdió ante PAOK y arriesgó su clasificación directa en Europa League

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, cayó como visitante 2-0 ante PAOK por la séptima jornada de la Europa League y puso en riesgo su paso directo a octavos de final.

El conjunto de Grecia se puso en ventaja en el minuto 66, con un tanto de su capitán, Andrija Zivkovic, quien empujó la pelota a la red con un cabezazo al lado de la línea del arco.

La escuadra andaluza no levantó cabeza en el compromiso y en el minuto 83 gracias a un penal convertido por Giakoumakis de decretó el triunfo de PAOK.

De esta manera, el club encabezado por Pellegrini se estancó en el quinto puesto con 14 puntos, por lo que arriesgó terminar la fecha fuera de los ocho primeros que clasifican directamente a octavos de final.

A raíz de esto, quedó sin margen de error para el choque del jueves 29 de enero ante Feyenoord a las 17:00 horas (21:00 GMT) por el cierre de la fase regular.