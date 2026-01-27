Tragedia: Siete hinchas de PAOK fallecieron rumbo al partido con Olympique de Lyon

Siete hinchas de PAOK de Grecia fallecieron este martes en un accidente de tránsito en Rumanía, cuando se encontraban camino a Francia para presenciar el partido contra Olympique de Lyon que se disputará el jueves por la última fecha de la Europa League.

Según informó la emisora Digi24, el minibús, en el que viajaban diez hinchas, aceleró en la entrada de una curva y chocó contra un camión, lo que provocó que el vehículo se colocara en dirección contraria y colisionara con otro camión.

Además de las víctimas, tres personas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

"Tengo el corazón roto por tan injusta pérdida de jóvenes, fans de nuestro querido equipo, que viajaron para apoyar a nuestro PAOK", expresó, Iván Savvidis, presidente del elenco griego.

"Nuestros más sentido pésame a las familias de estos niños. En su insoportable dolor, no estarán solos. La gran familia de PAOK siempre estará a su lado para aliviar este dolor tanto como sea posible", comunicó el club.