[VIDEO] Día de furia en la Europa League: DT de Aston Villa empujó a uno de sus jugadores

Una llamativa imagen se vivió en el duelo de Fenerbahçe contra Aston Villa, partido válido por la séptima fecha de la Europa League, cuando el entrenador del conjunto inglés, Unai Emery, empujó a uno de sus jugadores tras sustituirlo.

Se trata del futbolista Youri Tielemans, quien desató toda la furia de Emery tras ser amonestado con tarjeta amarilla por hacer tiempo. Luego de esta acción, el entrenador decidió sustituirlo en el minuto 90+2'.

Cuando el jugador abandonó el campo, Emery lo agarró de la camiseta y lo empujó. Una imagen que ya dio la vuelta al mundo.

Finalmente, Aston Villa ganó el encuentro por 1-0 y se ubicó en segundo puesto (por diferencia de gol) de la Europa League con 18 unidades.