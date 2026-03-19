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[VIDEO] El gol que le devolvió la vida a Midtjylland de Osorio ante Nottingham Forest en la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
El conjunto del chileno igualó el marcador global 2-2
El conjunto del chileno igualó el marcador global 2-2
El defensa croata Martin Erlić le devolvió la vida a Midtjylland de Darío Osorio, tras marcar el 1-2 ante Nottingham Forest, por la vuelta de los octavos de Europa League, lo que dejó 2-2 el marcador global de la serie.
Erlic aprovechó un rebote en el punto penal y con una gran volea dejó estatico al portero de los ingleses Stefan Ortega.