Colombia igualó ante Portugal y avanzó como líder en su grupo del Mundial

En la definición del Grupo K en la Copa del Mundo, Colombia y Portugal protagonizaron un empate sin goles en el Hard Rock Stadium de Miami que permitió a los sudamericanos avanzar como líderes con 7 puntos, dos por delante de los lusos.

El compromiso comenzó con una propuesta agresiva de los pupilos de Nestor Lorenzo, quienes asfixiaron gracias a un Jhon Córdoba que (16') tuvo la opción más clara tras un remate que Diogo Costa detuvo de forma magistral, y minutos después la defensa portuguesa debió sacar un balón desde la línea (22') tras otra llegada del atacante.

En el complemento, el ritmo no decayó y Jhon Arias (66') exigió nuevamente los reflejos de Costa con una volada espectacular, mientras que Portugal apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas tras el ingreso de Rafael Leão.

El tramo final, Colombia pareció encontrar recompensa cuando Davinson Sánchez (91') conectó un cabezazo letal que infló las redes lusas, desatando la euforia en Miami. No obstante, tras un llamado del VAR, el juez anuló la conquista por un milimétrico fuera de juego.

Con este resultado, los "cafeteros" finalizaron en la cima del Grupo K con 7 unidades, mientras que Portugal se quedó con el segundo puesto con 5 puntos.

Ambos seleccionados ya se encuentran instalados en la ronda de dieciseisavos y la escuadra de Néstor Lorenzo se medirá ante Ghana el 3 de julio, mientras que los dirigidos por Roberto Martínez chocarán frente a Croacia el 2 de julio.