Everton oficializó el fichaje de Gustavo Charrupí desde el fútbol colombiano

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Everton de Viña del Mar no quiere perder terreno en la lucha por clasificar a copas internacionales y este domingo anunció al colombiano Gustavo Charrupí Díaz, quien llega para vivir su primera experiencia en el fútbol chileno.

El volante de 21 años, formado en el Deportivo Pasto y con un último paso por el Club Atlético Bucaramanga de su país, llega al equipo dirigido por Walter Ribonetto a préstamo por un año y con opción de compra.

En sus dos etapas del fútbol colombiano, Charrupí disputó alrededor de 82 partidos y sumó un total de 4.205 de 7.380 posibles.

El eventual debut con la camiseta "Oro y Cielo" podría darse este mismo viernes 24 de julio, cuando los viñamarinos abran la segunda rueda del torneo visitando a Unión La Calera a partir de las 18:00 horas.