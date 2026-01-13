Everton perdió una guerra de goles ante Independiente en la Serie Río de La Plata
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los chilenos Luciano Cabral y Lautaro Millán marcaron para el Rojo en Uruguay.
Los chilenos Luciano Cabral y Lautaro Millán marcaron para el Rojo en Uruguay.
Everton perdió en un partidazo por 3-5 frente a Independiente en la Serie Río de la Plata en Uruguay, un duelo amistoso en donde anotaron los chilenos Luciano Cabral y Lautaro Millán para el cuadro de Avellaneda.
Más información en instantes.