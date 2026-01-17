Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago23.7°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Limache le aguó la fiesta a Everton en la "Noche Oro y Cielo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco tomatero venció a los viñamarinos en Sausalito.

Limache le aguó la fiesta a Everton en la
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Limache fue una visita poco grata en la "Noche Oro y Cielo" al vencer este sábado por 0-2 a Everton en el Estadio Sausalito, y logró un buen apronte con miras a su participación en la Supercopa del fútbol chileno.

El elenco tomatero se impuso con anotaciones de Gonzalo Sosa y Ramón Martínez.

El cuadro viñamarino deberá mejorar de cara a su estreno en la Liga de Primera el lunes 2 de febrero ante Unión La Calera.

Los limachinos, en tanto, quedaron a la espera de hacer su debut oficial en la temporada 2026 este miércoles 21 ante Coquimbo Unido en la segunda semifinal de la Supercopa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada