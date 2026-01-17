Limache le aguó la fiesta a Everton en la "Noche Oro y Cielo"

Deportes Limache fue una visita poco grata en la "Noche Oro y Cielo" al vencer este sábado por 0-2 a Everton en el Estadio Sausalito, y logró un buen apronte con miras a su participación en la Supercopa del fútbol chileno.

El elenco tomatero se impuso con anotaciones de Gonzalo Sosa y Ramón Martínez.

El cuadro viñamarino deberá mejorar de cara a su estreno en la Liga de Primera el lunes 2 de febrero ante Unión La Calera.

Los limachinos, en tanto, quedaron a la espera de hacer su debut oficial en la temporada 2026 este miércoles 21 ante Coquimbo Unido en la segunda semifinal de la Supercopa.