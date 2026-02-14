Torrente: "Sabemos que la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones"

Javier Torrente, director técnico de Everton, habló tras la derrota de 3-0 ante Huachipato que profundizó la crisis del conjunto ruletero, el cual no solo ha perdido sus tres partidos en este inicio de la Liga de Primera, sino que además sumó su sexto partido sin poder convertir en el torneo.

Consultado en conferencia de prensa por esta seguidilla de malos resultados, el estratego indicó que "nosotros en el proceso que llevamos prácticamente, el plantel sigue siendo el mismo. No logramos neutralizar a los rivales cuando proponen algo y tampoco logramos ser desequilibrantes cuando proponemos nosotros".

En esa misma línea, el adiestrador del cuadro "oro y cielo" explicó que "cuando llegamos al equipo (el año pasado), intentamos con distintas formas", pero "ninguna de las situaciones ha terminado acomodándole al equipo para verlo mejor y obtener puntos. Lo que hayamos hecho en estas tres ocasiones que usted menciona pasa a la historia".

Asimismo, el argentino recordó que "15 jugadores del plantel son los del año pasado. Ese plantel fue armado en el parate del año 2024 para el 2025. La problemática que el equipo tiene, la sigue mostrando. Se han cambiado dos entrenadores durante el año 2025, llegó el tercero a fin de año, que fui yo, y encaminamos este 2026 donde lo que se olfatea van a ser cambios".

Por último, Torrente subrayó que "vamos a seguir trabajando y apostando al trabajo, tratando de mejorar lo que tenemos, tratando de lograr puntos, pero también sabemos que la dirigencia tiene la posibilidad de tomar decisiones y entendemos que el fútbol es así".