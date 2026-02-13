Huachipato dominó y estiró la crisis de Everton en el inicio de la tercera fecha de la Liga

Huachipato celebró su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Primera 2026, tras vencer por 0-3 y estirar la crisis de un complicado Everton este viernes en el Estadio "Nicolás Chahuán", en el inicio de la tercera fecha del torneo.

El partido tuvo pocas emociones en la primera parte, destacando un penal invalidado para Everton por una falta previa de Ramiro González, y un gol anulado a Santiago Silva por un fuera de juego poco antes del descanso.

El segundo tiempo, en cambio, fue para el equipo de Jaime García, y con Maximiliano Gutiérrez como gran protagonista, al anotar los dos golazos en cinco minutos.

La apertura de la cuenta fue en el minuto 50, con un tremendo derechazo de Gutiérrez; y en el 55' estiró la ventaja, tras un contragolpe y definición tras eludir al arquero Ignacio González.

Finalmente, la última estocada llegó poco antes del final del tiempo reglamentario, con un preciso centro de Ezequiel Cañete y remate de primera de Mario Briceño para el tercero para Huachipato (89').

Con el resultado, Huachipato quedó con seis puntos y provisoriamente en el segundo lugar de la tabla, a la espera del desarrollo de la tercera fecha; Everton, en cambio, está muy complicado, en el último lugar sin unidades y tres derrotas consecutivas.

En la próxima joranda, el equipo de Javier Torrente visitará a Audax Italiano; Huachipato, por su lado, recibirá a Palestino.